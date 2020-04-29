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Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı

Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'nin 14 ilinde bulunan fen ve teknoloji liselerine öğrenci kabulü için uyguladığı "Apply Fentek" lise kabul modeli için başvurular başladı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı
29.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:20

Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'nin 14 ilinde bulunan fen ve teknoloji liselerine öğrenci kabulü için uyguladığı "Apply Fentek" lise kabul modeli için başvurular başladı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, "Apply Fentek" sistemi için başvurular, 7 Mayıs'a kadar devam edecek.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrenim görmek isteyen ve "Apply Fentek" sistemine başvurularını tamamlayan öğrenciler ilk aşamada online sınava girecek. Aday öğrenciler, sistemin ilk aşamasında 9 Mayıs'ta saat 11.00'de tek seans olarak yapılacak sınava online olarak kendi evlerinde, kendi bilgisayarlarından katılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 2006 yılında açılan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nin, bugün Türkiye'nin dört bir yanında öğrenci yetiştirdiğini hatırlatarak, "Kurucumuz Enver Yücel'in vizyonuyla 2006 yılında açılan fen ve teknoloji liseleri şu anda Türkiye genelinde geleceğin bilim insanlarını, mühendis adaylarını yetiştiriyor. Öğrencilerimiz topluma değer katacak işler yapıyor, mezun olduklarında dünya teknoloji devlerinde çalışma hayatlarına başlayarak projelerini gerçekleştiriyorlar. Apply Fentek sistemi de bu okullarımızda öğrenim görecek çok yönlü gençleri daha iyi tanımamıza ve yönlendirmemize fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Fen ve teknoloji liseleri memleket meselesidir"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan da şunları kaydetti:

"Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrenim gören öğrencilerimiz, bilgilerini toplumsal sorunlara duyarlı yaklaşımlarıyla birleştirecek projelere imza atıyorlar. Bu nedenle 'fen ve teknoloji liseleri memleket meselesidir' diyoruz.

Bu liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimiz, sağlık çalışanlarımız için 100 binin üzerinde siperlik üreterek sağlık kuruluşlarına gönderdi. Özellikle bu gibi kriz anlarında öğrencilerimizin 'Biz ne yapabiliriz?' diyerek çalışmaya başlamaları çok değerli bir kazanım. Hem ülkemiz hem de dünya için değer yaratan öğrenciler yetiştiriyoruz."

Aslan, "Apply Fentek" lise kabul modeli ile öğrencileri çok yönlü olarak değerlendirdiklerini aktararak, "Fen ve teknoloji liselerinde fen ve teknoloji alanında fark yaratacak, farklı düşünebilen bireyler yetiştiriyoruz. Bu yüzden seçme sistemimizin daha farklı olması gerekiyor ve çok yönlü değerlendirme modeli uyguluyoruz. Bu modele de 'Apply Fentek' sistemi diyoruz." ifadelerini kullandı.

Adaylar çok aşamalı elemelerden geçecek

Verilen bilgiye göre, "Apply Fentek" lise kabul modeline başvuran aday öğrenciler, 7 Mayıs'a kadar "Neden fen ve teknoloji lisesinde eğitim almak istiyorum?" sorusuna cevaben yazılmış 500-1.000 kelime arasında bir kompozisyon ve en fazla iki öğretmeninden alınmış referans mektubu ile katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmaları, seminerler ve yaz okullarını, aldıkları yabancı dil, bilgisayar ve benzeri sertifikaları, spor faaliyetlerini, lisansları ve varsa yarışmalarda kazanılmış derecelerini, sanat faaliyetleri ve müzik çalışmalarını belgeleyen sertifika ve dokümanları, okullarını temsilen katıldıkları proje çalışmalarını, sosyal sorumluluk projelerini içeren portfolyo dosyasını sisteme yükleyecek.

Portfolyo yüklemesini de içeren başvurularını tamamlayan öğrenciler, 9 Mayıs'ta "YEGAM Mentora" üzerinden düzenlenecek ve evlerinden kendi bilgisayarlarıyla katılacakları online sınava girecek. 23 Mayıs'ta açıklanacak sınav sonrası kabul alan öğrenciler, 25-31 Mayıs'ta Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından yapılacak mülakatlara katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Lise Giriş Sınavı'na da katılacak olan öğrenciler, 1-14 Haziran'da Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'ne kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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