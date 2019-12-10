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Bahçeşehir Koleji, Enisey ile yarın deplasmanda karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ilk hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Enisey ile deplasmanda karşılaşacak.

10.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:22
Bahçeşehir Koleji, Enisey ile yarın deplasmanda karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Takımı, FIBA Erkekler Kupası 2. tur L Grubu ilk hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Enisey ile deplasmanda karşılaşacak.

Krasnoyarsk şehrindeki Arena Sever'de oynanacak karşılaşma, TSİ 15.30'da başlayacak.

L Grubu'nda ayrıca Pınar Karşıyaka ile Hollanda'nın ZZ Leiden takımı yer alıyor.

Kaynak: AA
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