Bahçeşehir Koleji, Enisey ile yarın deplasmanda karşılaşacak
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ilk hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Enisey ile deplasmanda karşılaşacak.
10.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:22
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ilk hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Enisey ile deplasmanda karşılaşacak.
Krasnoyarsk şehrindeki Arena Sever'de oynanacak karşılaşma, TSİ 15.30'da başlayacak.
L Grubu'nda ayrıca Pınar Karşıyaka ile Hollanda'nın ZZ Leiden takımı yer alıyor.
Kaynak: AA
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