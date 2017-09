Bahçeşehir Koleji Diyarbakır'daki 4. kampüsünü açtı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'da, maliyeti 55 milyon TL olan Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampüsü düzenlenen törenle açıldı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, bugüne kadar Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bünyesinde 300'e yakın eğitim kampüsü açtığını hatırlatarak, 'Kampüslerimizin en yeni ve donanımlılarından biri olan Hevsel Kampüsümüzü Diyarbakır'a kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu kampüsümüzün açılmasında emeği geçen başta Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüsleri Kurucu Temsilcisi Zeki Esen olmak üzere tüm Diyarbakır ekibine teşekkür ediyorum' dedi.



Türkiye'nin 48 ilinde 101 kampüsüyle kaliteli eğitimi daha fazla çocuğa ulaştırma misyonuna devam eden Bahçeşehir Kolejinin ülke genelindeki eğitim yatırımları sürüyor. Bahçeşehir Koleji'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 13'üncü, Diyarbakır'daki 4'üncü kampüsü olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampüsü, düzenlenen törenle açıldı. Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan kampüsün açılışına, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Sur Kaymakamı Bilal Özkan, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, kamu kurum müdürleri, eğitim camiası, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



"DÜNYA ÜZERİNDE 150 BİNE YAKIN ÖĞRENCİYE HİZMET VERİYORUM"



Törende konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, bugüne kadar 300'e yakın eğitim kampüsü açtığını ve Dünya'nın çeşitli yerlerinde açılışlarda bulunduğunu hatırlattı. Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Dünya üzerinde 150 bine yakın öğrenciye hizmet veriyorum. Başta İstanbul, Washington, Berlin, Gürcistan Batum ve Kıbrıs olmak üzere çeşitli yerlerde okulları olan ve eğitimle ilgili olup bitenleri anında öğrenmeye çalışan bir eğitim gönüllüsüyüm. 50 yıllık eğitimcilik geçmişimde artık doğru eğitimin nasıl olması gerektiğini öğrendim ancak bilgimle, tecrübemle yetinmiyor, öğrenmeye devam ediyorum. Eğitim durağan bir konu değildir, sürekli değişir. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüsleri Kurucu Temsilcisi Zeki Esen, bu teklifi getirdiği zaman kendisine bu yatırımın çok olduğunu söyledim. Nasıl olacak, nasıl bitecek, nasıl hayata geçirilecek diye sordum. Eğitime sevdalı olunca her engel aşılıyor. Bu kampüs 55 milyon TL'ye mal oldu. Bu yatırımın ticari getirisi bu maliyeti karşılamayacaktır yani bu ticari olarak bir yatırım değildir. Ancak biz eğitim sevdalısıyız, eğitimin ticari kazanç kaygısıyla yapılacak bir iş olmadığını 50 yıllık geçmişimizle en iyi biz biliyoruz. Eğitimde kazandığınızı yine eğitim için harcamak durumundasınız çünkü Türkiye'nin ve dünyadaki bütün toplumların geleceği eğitimdir. Eğitimsiz bir kalkınma ve barış olması mümkün değildir. Onun için Türkiye'nin her bölgesinde eğitim aynı olmalıdır. Eğitimde fırsat eşitliği yoksa gelirde de adil bir paylaşım olamaz. Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır. Dünyada da bu böyledir. Dünyanın her yerindeyaşanan her olay bizi ilgilendirir. Diyarbakır'daki sorun beni ilgilendirmiyor diyemeyiz. Biz insanlar dünyayı avuçlarımızın içine aldık, yollar ve köprüler yaptık ama kalpten kalbe köprüler yapamadık. Birlikte yaşamıyoruz. Bölgemize ve Orta Doğu'ya bakın. Birlikte yaşam kültürünü beceremedik. Birlikte yaşam kültürünü özümsemiş nesiller yetiştirmenin tek yolu ise kaliteli eğitimi ülkemizin her noktasına ulaştırmak için çalışmaktır."



"DİYARBAKIR EĞİTİMDE İYİ OLDUĞU TAKDİRDE TÜRKİYE İYİ OLACAKTIR"



Enver Yücel, eğitimde hep daha iyisini yapmak üzere durmadan çalışmak gerektiği konusuna değinerek şunları söyledi:



'Dünyada gitmediğim okul kalmadı. Amerika'da ve İngiltere'deki en iyi okulları da biliyorum. İnanın bu standartlarda hiç okul yok. Bahçeşehir Koleji eğitimde bir Ar-Ge merkezi gibi çalışarak sürekli eğitim modellerini güncelliyor. Yenilikçi eğitim modellerimizi fiziksel olanaklarımızla destekliyoruz. Eksiksiz fiziksel olanaklarla hayata geçen Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampüsü en donanımlı kampüslerimizden biri. Bugünün değil yarının eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanan mükemmel bir kampüs inşa ettik. Türkiye'nin 48 ilinde bulunan 101 kampüsümüz birbirinden iyi durumda ancak bizim için her şeyden önemli olan şey eğitim içeriğidir. Sürekli geliştirdiğimiz eğitim modellerimizi eksiksiz uygulamaları için öğretmenlerimizin eğitimine de büyük önem gösteriyoruz. Türkiye'de STEM eğitimini hayata geçiren eğitim kurumlarının başında geliyoruz. Türkiye'nin ilk Fen ve Teknoloji Lisesini 2006 yılında İstanbul Bahçeşehir'de biz açtık. Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinin başarısı bize ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösterince bu okulları yaygınlaştırmaya karar verdik. Sayısını 8'e çıkardık ve kısa sürede bu sayıyı artıracağız. Çünkü yaptığımız her işi Türkiye'ye yayıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Hevsel Kampüsümüzde bulunan Fen ve Teknoloji Lisemiz de bu anlayışımızın bir yansıması. Umarız bize arazi verirler ve bu bölgede yurt ve spor salonları da yaparız.' dedi. Türkiye'nin tek çaresinin iyi eğitim olduğunu söyleyen Enver Yücel, 'Bu iyi eğitimi Diyarbakır'da başarırsak eğer Türkiye bunu başarmış olur. Bu işin merkezi Diyarbakır'dır. Diyarbakır eğitimde iyi olduğu takdirde Türkiye iyi olacaktır. Diyarbakır'ın eğer başı ağrımıyorsa Türkiye'nin de başı ağrımıyordur. Onun anlayışı ve kültürü ile burada çalışma içerisindeyiz."



"GELECEĞİN EĞİTİMİNİ UYGULUYORUZ"



Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüsleri Kurucu Temsilcisi Zeki Esen de, ülkenin geleceğine yön verecek olan çocukların yetiştirildiği Bahçeşehir Koleji ailesine Hevsel kampüsünün de dahil olmasından çok mutlu olduklarını belirterek, "Eğitimin kalitesini, içeriğini belirleyen anlayışla Türkiye'de eğitimin öncülüğünü yapıyoruz. Çocuklarımızı geleceğin söz sahibi bireyler olarak yetiştirmek için geleceğin eğitimini uyguluyoruz. Eğitimin öncüsü olma yolunda STEM, Master 6, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), robotik ve kodlama gibi yenilikçi eğitim modelleri ve uygulamalarıyla çocuklarımızı buluşturuyoruz. Tüm bu öncü çalışmalarımızı akademik başarılarımızla taçlandırıyoruz. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır kampüslerimiz dünyanın önde gelen okullarının sahip olduğu tüm imkanlara sahiptir. Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil eden pırıl pırıl öğrencilere sahibiz. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde geleceğe güvenle bakıyoruz"dedi.



Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise, Diyarbakır'ın gönül diliyle konuşan hoş ve hoşça kalınan, dostça olan, kimseyi bu anlamda vefasızlığıyla terk etmeyecek kadar asil bir duruşu olan insanların kenti olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'a yapılan bu yatırımdan dolayı Bahçeşehir Kolejine teşekkür etti.



Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesim töreninin ardından protokol ve davetliler kampüsü gezerek burada yapılan projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.



