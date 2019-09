07.09.2019 20:53

Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsü açıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak olan Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsü törenle açıldı.

Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sarıcaeli Yerleşkesi içinde toplam 43 bin 975 metrekare alan içerisinde 54 sınıf, 350 kişilik konferans salonu, 558 metrekare kapalı spor salonu, stem, fizik,kimya ve biyoloji labaratuvarları, resim, müzik ve görsel sanatlar dersliği bulunacak. Kolejin bugün düzenlenen açılış programına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bu topraklar binlerce fidan verdi ama şimdi binlerce fidan çıkacak"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende bir konuşma Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Çanakkale'deki bu okul bizim için çok anlamlı. Bu topraklar binlerce fidan verdi ama şimdi binlerce fidan çıkacak. Çanakkale'deki bu kampüsün, Türkiye'nin en iyi kampüslerinden biri olması sebebiyle ayrıca gurur duyuyoruz. Tabii bir diğer özelliği de üniversitemizin hemen yanı başında olması. Dünyada buna benzer örnekler var. Üniversite ile birlikte gelişen okullar var. Bunu çok önemsiyorum. İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitemizin de himayesinde diyebileceğimiz okullarımız var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin her noktasında 240 kampüs olarak varız"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak Türkiye'nin her noktasında hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Yücel, "Bizler, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarıyız. 51 yılı geride bıraktık. 51 yıldır eğitim-öğretim işi ile uğraşıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında varız. Türkiye'nin her noktasında 240 kampüs olarak varız. Bu sadece gelişmiş illeri kapsamıyor. Doğudan batıya, güneyden kuzeye her ilde varız. Edirne'den Iğdır'a kadar varız. Kars'a kadar varız, Doğubeyazıt'a kadar varız. Sinop'tan Antakya'ya kadar varız. Her yerde varız. Bütün çocuklar kaliteli eğitim hakkına sahiptir. Bütün dünya çocukları iyi eğitim hakkına sahiptir. En önemli ilkemiz ve düşüncemiz bu. Onun için de Türkiye'nin her noktasında olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok kıymetli bir eserin açılışı için beraberiz"

Programda konuşan bir diğer isim ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dı. Konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Turan, "Milletlerin tarih sahnesinde bağımsızlığını sağlayan en temel etken, eğitim kalitesidir. Bireyin gelişmesini, sosyalleşmesini; toplumsal, kültürel medeniyet değerlerini kazanmasını sağlayan en önemli etken eğitimdir. Ülkelerin gelişmişlik kriterinin en önemli belirleyicisi yine eğitimdir. Ekonomik kalkınmanın en net göstergesi eğitim kalitesidir. Bugün, çok kıymetli bir eserin açılışı için beraberiz. Eğitim, değerini yitirmeyen, tabiri caizse boşa gitmeyen en kıymetli yatırımdır" dedi.

Açılış konuşmaları sonrası protokol heyeti toplu şekilde kurdele keserek kampüsün açılışını yaptı ve sınıfları gezerek incelemelerde bulundu.

