Bahçeşehir Koleji Çağrı Merkezi Hizmetinden veliler memnun değil! - Haberler
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Bahçeşehir Koleji Çağrı Merkezi Hizmetinden veliler memnun değil!

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Bahçeşehir Koleji Çağrı Merkezi Hizmetinden veliler memnun değil!

Bahçeşehir Koleji ile ilgili şikayetler mevcut. Bu şikayetlerden birisi ise çağrı merkezlerinde olan yoğunluk ve muhatap yetkili eksikliği ve bu sorunun bir türlü çözülememesi. Bahçeşehir Koleji çağrı merkezi hizmetinden veliler memnun değil.

Bahçeşehir Koleji çağrı merkezine ulaşmak isteyen bir kullanıcı önce yoğunluk sebebiyle geç ulaştığını ardından ise yetkili bir kişiye bağlanmak suretiyle telefonu kendisine hiçbir şey söylemeden ilgili kişinin hattı kapattığını söylemekte. Bahçeşehir Koleji genel merkezine ulaşma hizmetinden memnun olmayan veli bu konuda şikayetini dile getirmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KRİZİ!

Kitap sorunundan geri ödemelerin yapılmaması sorununa kadar bir çok konuda şikayetlerini dile getiren velilerin çağrı merkezine ulaşmada da sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Aşağıda kullanıcının şikayetini bulunmaktadır; Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

"Bahçeşehir Koleji çağrı merkezine hiçbir zaman hiçbir konuda ulaşamadım. Biraz önce aradığımda 5. Sıra olduğu söylendi. 15 dakika sonra bana cevap verildi ancak sorunumu söyleyip ilgili kişi ile görüşmek istediğimde bana hiçbir şey söylemeden ilgili kişi hattı kapattı. Akabinde "bu kullanıcı için sesli posta tanımlanmamıştır" dendi ve telefon kapandı. Ben tekrar denedim yaşadıklarımı anlattım ancak ikinci kere bekledikten sonra ilgili kişiye aktarılacağım söylendi ve yine aynı şeyler oldu. Telefon kapandı. Bir okulun genel merkezinde ilgililere ulaşmak nasıl imkansız olur. Ben bu okula evladımı teslim ediyorum ama gerekli durumlarda hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Sürekli arayan bir veli de değilim. Olumlu olumsuz hiçbir fikrimi durumu genel merkeze iletemiyorum. Böyle bir kurumsal yapıyı en basit özel okullarda bile görmedim. Çocuğum öğretmenini çok sevdiği için alamıyorum bu durum elimi kolumu bağladı. Bu arada konuşmak istediğim konu başkaydı ancak sözünü etmek istemediğim halde bu yaşadıklarımdan dolayı iki hususu daha belirtmek istiyorum artık. Kitaplarımız hala gelmedi ve geri ödemeler hala yapılmadı."

Bahçeşehir Koleji Çağrı Merkezi Hizmetinden veliler memnun değil!

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