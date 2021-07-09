Bahçeşehir Koleji, Berkay Candan'ı transfer etti
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Bahçeşehir Koleji, Berkay Candan'ı transfer etti

Bahçeşehir Koleji, Berkay Candan'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Berkay Candan'ı renklerine bağladı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Berkay Candan'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu için kadro kurma çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen 28 yaşındaki uzun forvet Berkay Candan'ı kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 29 maça çıkan Berkay Candan, 3,5 sayı ve 1,9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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