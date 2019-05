Bahçeşehir Koleji Basketbolcuları Çocuklarla Buluştu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve oyuncuları, Erzurum'da 18 Yaş Altı Anadolu Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden Samsun ve İstanbul Bahçeşehir Koleji altyapı takımlarının maçlarını izleyip çocuklarla bir araya geldi.

Takım kaptanı Yiğitcan Turna, Andy Rautins, Emir Preldzic, Hadi Özdemir ve Fatih Cantitiz'den oluşan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü kafilesi, Türkiye'nin önemli kayak merkezi kentlerinden Erzurum'da basketbolseverler ile buluştu.

Sporcu kafilesi, Türkiye Basketbol Federasyonunca düzenlenen 18 Yaş Altı Anadolu Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden Samsun Bahçeşehir Koleji ve İstanbul Bahçeşehir Koleji altyapı takımları arasındaki müsabakayı izledi.

Altyapı sporcularını yalnız bırakmayan sporcular, bunun yanında Tınazlı Köyü İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Şarkılar ve yaptıkları resimlerle takımı karşılayan Erzurumlu minik öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.

Sporcuların armağan ettiği basketbol, futbol ve voleybol toplarıyla doyasıya eğlenen ve okullarında ilk kez profesyonel basketbolcu ağırlayan çocuklar, heyecanlı anlar yaşadı.

Deneyimli basketbolcu Emir Preldzic, burada yaptığı konuşmada, kariyeri süresince heyecanlı ve unutulmaz anlar yaşadığını ancak bugün çok daha farklı hisler içinde olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bahçeşehir Kolejine geldiğim ilk günden beri kurumun altyapı ve çocuklara verdiği önemi iyi biliyorum. Bugün de iki takımımızı izlemeye geldik. Onların gelecekte yerimizi alacak olmaları bizi heyecanlandırıyor. Ardından Tınazlı'da bu minik öğrencilerle buluşmak beni çok duygulandırdı. Gülen minik gözler görmek, o güzel gözleri basketbol sevgisine dair güldürmek çok kıymetli."

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın, Mardin'in ardından aynı güzel amaçlar için Erzurum'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hem iki altyapımızı izlemekten gurur duyuyor hem de miniklere basketbol sevgisi aşılamaktan onur duyuyoruz. İlk yılımızda iki takımımızın Bölge Şampiyonası'na kalması bizim için çok değerli ve önemli. Kulüp olarak başarı odaklı gitmesek de altyapılarımızın elde ettiği her başarı bizi mutlu ediyor. Bizim için başarı değil basketbol sevgisi önemli olan. Bu sebeple de onları yalnız bırakmıyoruz. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel'in her zaman dediği gibi Türkiye'ye basketbol sevgisi aşılayacağız ve basketbolcu fabrikası olacağız."

Kafile daha sonra kentin Yakutiye ilçesindeki Bahçeşehir Kolejinde öğrencilerle söyleşide buluştu. Burada soruları yanıtlayan basketbolcular ile öğrenciler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

