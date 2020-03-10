Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, deplasmanda Ventspils ile karşılaşacak
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Letonya'nın Ventspils takımına konuk olacak.
10.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:26
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Letonya'nın Ventspils takımına konuk olacak.
Ventspils Olimpiyat Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
İstanbul'da yapılan ilk maçı 78-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, yarınki müsabakadan da istediği sonucu elde ederek yarı finale çıkmaya çalışacak.
Kaynak: AA