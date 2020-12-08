Bahçeşehir Koleji, başantrenör Zafer Aktaş ile yollarını ayırdı
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Bahçeşehir Koleji, başantrenör Zafer Aktaş ile yollarını ayırdı

08.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:16
Bahçeşehir Koleji, başantrenör Zafer Aktaş ile yollarını ayırdı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Zafer Aktaş ile yollarını ayırdı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Zafer Aktaş ile yollarını ayırdı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Başantrenörlük görevimizi yürüten Zafer Aktaş ile yollarımız, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılmıştır. Hocamıza emekleri için teşekkür eder, kendisine kariyerinin devamında başarılar dileriz. Bahçeşehir ailesinin daima bir ferdi olduğunuzu hiç unutmayın." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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