Bahçeşehir Koleji Bakırköy Kampüsü Açıldı

BAHÇEŞEHİR Koleji'nin Bakırköy kampüsü açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Eğitim hayata dokunmalıdır, yararlı olmalıdır. Ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi ve zenginleşmesinin yolu eğitimden geçiyor" dedi.



Bahçeşehir Koleji Bakırköy Kampüsü dün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Koleji Bakırköy Kampüsü Okul Müdürü Nihal Mazanoğlu,öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, bir toplumun gelişip zenginleşmesinin yolunun eğitimden geçtiğini söyledi. Her tuğla atılırken çalışanların yanında olduğunu aktaran Yücel, "Müdürümüz Nihal Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İnşaat başladığı andan itibaren hep okuldaydı ve tüm süreci yakından takip etti. Bende bu süreçte Bakırköy Kampüsümüze çok sık geldim, her tuğla eklenirken yanlarında oldum. Yenilikçi eğitim modellerimizi eksiksiz uygulamak için fiziksel olarak eksiksiz bir kampüs meydana getirdik. Eğitim bir araçtır. Eğitim hayata dokunmalı, faydalı olmalıdır. Anaokulundan üniversiteye kadar bu anlayışla eğitim verilmesi gerekir. Ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi ve zenginleşmesinin yolu eğitimden geçiyor. Bizim tek şeye ihtiyacımız var o da eğitimdir" diye konuştu.



Bahçeşehir Koleji Bakırköy Kampüsü Okul Müdürü Nihal Mazanoğlu, yeni eğitim öğretim yılına heyecan ve gururla başladığını belirtti. Tarihi bir okul binasını geleceğin eğitimiyle buluşturdukları için gurur duyduğunu belirten Mazanoğlu, devraldıkları bu önemli mirası geleceğe taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Tarihi geçmişi olan bir binada açılışını yaptıklarının altını çizen Nihal Mazanoğlu, "Bahçeşehir Koleji olarak 10 aylık bir yolculuktu bu ama daha da geriye gittiğimizde 1800'lü yıllardan bu yana eğitim kurumu olarak var olan bir binayı Bahçeşehir Kolejleri'nin vizyonuyla, geleceğe yönelik yüzüyle buluşturmak ve bu süreci yaşamak çok keyifli ve değerliydi. Bahçeşehir Koleji Bakırköy Kampüsü, bünyesinde anaokulu,ilkokul ve ortaokulu barındıran çok özel bir okul. Bahçeşehir Kolejinin yüzünü geleceğe dönen yüzüyle çocuklarımızı eğiterek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"STEM PROJESİNİ BAKIRKÖY KAMPÜSÜMÜZDE DE YÜRÜTECEĞİZ"



Science (fen), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematics (matematik) kelimelerinin baş harflerinden adını alan ve farklı disiplinleri bir arada edindirmeyi amaçlayan proje odaklı bir eğitim modeli olan STEM eğitimini Türkiye'de uygulayan ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Kolejinin, tüm kampüslerinde olduğu gibi Bahçeşehir Bakırköy Kampüsünde de erken çocukluk eğitiminden itibaren uygulanacağını vurgulayan Mazanoğlu, "Disiplinler arası bir birleşmeyle pozitif bilimleri sanatla, kreatifle, yaratıcılıkla birleştireceğiz. Robotik ve kodlama eğitimi, çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilmenin ayrılmaz bir parçası. Biz de onların hayatında teknolojiyi doğru konumlandırarak çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız, çünkü onlar bizden çok daha farklı bir kuşak olacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.



- İstanbul