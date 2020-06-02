Bahçeşehir Koleji Anaokulları öğrencilerine "Merhaba" dedi
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Bahçeşehir Koleji Anaokulları öğrencilerine "Merhaba" dedi

Bahçeşehir Kolejinin veli talebi alınan anaokulları, 2-17 Haziran tarihleri arasında yüz yüze eğitime geçmek üzere kapılarını açtı.

Bahçeşehir Koleji Anaokulları öğrencilerine
02.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:12

Bahçeşehir Kolejinin veli talebi alınan anaokulları, 2-17 Haziran tarihleri arasında yüz yüze eğitime geçmek üzere kapılarını açtı.

Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamaya göre, kolejin Türkiye genelindeki anaokullarında 500'ü aşkın öğrenci, pandemi nedeniyle alınan geniş çaplı önlemlerle eğitime başladı. Yüz yüze eğitim için okullarına gitmeyecek öğrenciler için de online derslerin devam edeceği belirtildi.

Yüz yüze eğitimin verileceği yerleşkelerdeki önlemleri yerinde inceleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrenciler ve öğretmenlerin sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuzdaki önlemleri hayata geçirirken, kendi önlemlerini de aldıklarını aktaran Dağ, bu dönemde servis kullanmadıklarını, öğrencilerin veliler tarafından okula getirildiğini kaydetti.

Çocuklar haricinde çalışanlar, veliler ve misafirlerin sürekli maske takacaklarını anlatan Dağ, öğrencilerin Fen ve Teknoloji Liseleri tarafından imal edilen siperliklerden takacaklarını bildirdi.

Önlemler kapsamında kapı girişlerine dezenfeksiyon kabinleri, tüm alanlara dezenfektanlar yerleştirdiklerini, okuma yazma bilmeyen öğrencilere yönelik görsel uyarılar hazırladıklarını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Yemekhanelerimizde sosyal mesafeyi uygulamak ve partikül geçişini paravanlar aracılığıyla sağlamak için oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanacak. Kullanılan tüm malzemeler her kullanım öncesi ve sonrası hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanacak. Bahçelerimize sosyal mesafe çizgileri çizdik. Pandemi döneminde okul bahçesinde düzenlenen törenler yapılmayacak ancak öğrencilerimiz teneffüslerde, bahçede vakit geçirdikleri her zaman bu çizgiler yardımıyla sosyal mesafe kuralını sürekli hatırlayıp koruyabilecekler."

Dağ, bu süreçte havuz ve soyunma odaları gibi alanların da kullanıma kapalı olacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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