Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu Erick Green'i transfer etti
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Erick Green'i kadrosuna kattı.
25.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:44
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Erick Green'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcunun 2020-2021 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nde forma giyeceği belirtildi.
Kaynak: AA