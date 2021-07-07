Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu Devin Williams'ı renklerine bağladı
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Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu Devin Williams'ı renklerine bağladı

Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu Devin Williams'ı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Devin Williams'ı kadrosuna dahil etti.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Devin Williams'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Bahçeşehir Koleji, ülkemizde daha önce Büyükçekmece ve TOFAŞ'ta da forma giyen ABD'li Devin Williams ile BAU Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar'ın da desteğiyle anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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