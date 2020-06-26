Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu Alex Perez'i renklerine bağladı
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Perez'i kadrosuna kattı.
26.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:16
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Perez'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Meksika vatandaşlığı da bulunan Alex Perez, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giydi.
Perez, Türkiye'de daha önce 2018-2019 sezonunda Banvit'te oynamıştı.
Kaynak: AA