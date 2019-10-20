Bahçeşehir Koleji: 74-60
SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Erşan Kartal, Sinan Üşgüder, Sinem TetikFENERBAHÇE BEKO: Westermann 3, de Colo 7, Melih Mahmutoğlu 2, Williams 8, Lauvergne 13, Efe Ergi Tırpancı 1, Ekrem Sancaklı 7, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 10, Berkay Candan 12, İsmail...
20.10.2019 16:45
SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Erşan Kartal, Sinan Üşgüder, Sinem TetikFENERBAHÇE BEKO: Westermann 3, de Colo 7, Melih Mahmutoğlu 2, Williams 8, Lauvergne 13, Efe Ergi Tırpancı 1, Ekrem Sancaklı 7, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 10, Berkay Candan 12, İsmail KarabilenBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cevat Alper Özcan 2, Muhammed Doğan Şenli 2, Hardy 6, Johnson 19, Armand 10, Golden 7, Can Altıntığ, Altan Erol 5, Clark 9, Abdülkadir Gülşen1'İNCİ PERİYOT: 13-7DEVRE: 33-263'ÜNCÜ PERİYOT: 58-415 FAUL: 34.18 Clark (Bahçeşehir Koleji)ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 74-60 mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı. Maçın en skorer ismi 19 sayı ile Bahçeşehir Koleji'nden JaJuan Johnson oldu.
- İstanbul
Kaynak: DHA