Bahçeşehir Gölet'te yürüyüş ve bisiklet yolu bir arada
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Bahçeşehir Gölet'te yürüyüş ve bisiklet yolu bir arada

Bahçeşehir Gölet'te yürüyüş ve bisiklet yolu bir arada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğa dostu çalışmalarına bir yenisini ekleyen Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir Gölet'te yürüyüş keyfini uzatıyor.

Doğa dostu çalışmalarına bir yenisini ekleyen Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir Gölet'te yürüyüş keyfini uzatıyor. 2 bin 250 metre uzunluğundaki yürüyüş yoluna, bin 273 metre uzunluğunda yeni bir etap daha ekleniyor. Çalışma sahasında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yürüyüş yoluna ilave olarak bir de bisiklet yolu yaptıklarını belirtti.

Bahçeşehir Gölet Parkı'nın yanı başında yer alan dere aksı ile demir yolu arasındaki güzergahta saha çalışmaları hızla devam ediyor. Zemin düzleme işlemlerinin yapıldığı çalışma alanında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Gölet yürüyüş yolu projesinin 2. etap çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Kartoğlu, projenin tamamlanarak kısa süre içerisinde Başakşehirlilerin hizmetine açılacağını ifade etti.

Bir yanı yürüyüş, diğer yanı bisiklet yolu olacak

Çalışmalar tamamlandığında yürüyüş yolunun uzunluğunun 3,5 kilometreye ulaşacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Mevcut yürüyüş yolumuzun ilk etabı 2 bin 250 metre uzunluğa sahip. Yürüyüş yolu güzergahımızı bin 273 metre daha uzatarak 3 bin 523 metreye çıkartıyoruz. Sadece yürüyüş yolu ile sınırlı kalmıyoruz. Yürüyüş yolu güzergahımızın hemen yanı başına bir de bisiklet yolu yapıyoruz" diye konuştu.

Yeni güzergaha bin ağaç dikilecek

Bahçeşehir Gölet yürüyüş ve bisiklet yolu projesinde Başakşehirlilerin güvenliği için her ayrıntı düşünüldü. Güzergah boyunca her iki yöne tel çitler yerleştirilecek. Tel çitlere estetik bir görünüm kazandırmak için hoş koku veren sarmaşık türleri kullanılacak. Yürüyüş ve bisiklet yolu güzergahında gerçekleştirilecek yeşil alan çalışmaları kapsamında bine yakın ağaç ve 3 bin 700 çalı dikimi de yapılacak. - İSTANBUL

Bahçeşehir Gölet'te yürüyüş ve bisiklet yolu bir arada
Bahçeşehir Gölet'te yürüyüş ve bisiklet yolu bir arada
Bahçeşehir Gölet'te yürüyüş ve bisiklet yolu bir arada
Bahçeşehir Gölet'te yürüyüş ve bisiklet yolu bir arada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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