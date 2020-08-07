Bahçeşehir'e 'Eğitim ve Yaşam Vadisi' için ilk harç döküldü
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Bahçeşehir'e 'Eğitim ve Yaşam Vadisi' için ilk harç döküldü

Bahçeşehir'de içinde ilk ve ortaokul, fen lisesi, öğrenci yurdu, huzurevi gibi bölümler olan "Bahçeşehir Eğitim ve Yaşam Vadisi" için ilk harç Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla döküldü.

Bahçeşehir'e 'Eğitim ve Yaşam Vadisi' için ilk harç döküldü
07.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:59

Bahçeşehir'de içinde ilk ve ortaokul, fen lisesi, öğrenci yurdu, huzurevi gibi bölümler olan "Bahçeşehir Eğitim ve Yaşam Vadisi" için ilk harç Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla döküldü. Külliye bünyesinde inşa edilecek lisenin, tamamlandığında Başakşehir'in ilk fen lisesi olacağı belirtildi.

Başakşehir Belediyesi, modern ortaöğretim kurumlarıyla dikkat çektiğini belirttiği ilçenin dev bir eğitim kompleksine daha kavuşacağını duyurdu. "Bahçeşehir Eğitim ve Yaşam Vadisi" adını taşıyan külliyenin temel atma töreni, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

KARTOĞLU : BEŞ YILDIZLI BİR PROJE

Başakşehir Belediyesi'nin arazi tahsisi, hayırsever iş insanı İsmail Kemal Demiröz'ün bağışıyla gerçekleştirilecek okul kompleksi inşaatı için temel atma töreni düzenlendi. İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile hayırsever İsmail Kemal Demiröz ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Kartoğlu, törende bir konuşma yaptı. İsmail Kemal Demiröz'ün eğitim kompleksi için yaptığı bağışın çok değerli olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, "Bu güzel hizmetin hayata geçmesi için İsmail Kemal Demiröz ve Demiröz ailesi sık sık benimle temasa geçerek teşvik ettiler. Hayır konusunda bu kadar heyecanlı oldukları için kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Bahçeşehir Eğitim ve Yaşam Vadisi projesinden de bahseden Kartoğlu, "Burada birden fazla eser olacak. Okuluyla, yurduyla, hatta sonradan projeye sağlık ocağını da ekledik. İçerisindeki fen lisesi de ilçemiz için bir ilk olacak. Beş yıldızlı bir proje oldu" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'İN İLK FEN LİSESİ OLACAK

Konuşmaların ardından protokol önüne butonlar getirildi. Dua edildikten sonra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile hayırsever iş insanı İsmail Kemal Demiröz, birlikte butona basarak temele ilk harcı döktü.

Temeli atılan Bahçeşehir Eğitim ve Yaşam Vadisi projesi birçok binadan oluşuyor. İlk ve ortaokul, fen lisesi, öğrenci yurdu, huzurevi, mescit ve sağlık ocağından oluşan projedeki lisenin, tamamlandığında Başakşehir'in ilk fen lisesi olacağı belirtildi. Külliyedeki huzureviyle çocuk, genç ve yaşlılar bir arada bulunacağı kaydedildi.


Kaynak: DHA

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