Bahçeşehir'den "tek evimiz dünya" çevre hareketi

05.11.2019 15:03

Rize'den Hatay'a toplam 8350 km kıyı, yaklaşık 14.500 katılımcı ile 36 ton çöp toplandı.

Bahçeşehir Koleji Hatay Kampüsü öğrencileri "Tek Evimiz Dünya" kıyı temizliği hareketinde Türkiye'nin en uzun sahili olan Samandağ sahilini veli, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 300 kişilik bir grupla temizledi.

Etkinliğe çöp kovası, süpürgeler ve pet şişelerden oluşan bir ritim grubu ile başlandı. Ardından 8. Sınıf öğrencisinin okuduğu manifesto 'da"Temiz denizler, temiz kıyılar, temiz sokaklar ve temiz bir dünya en çok biz çocukların hakkı. Bizlerden sonraki nesillere, böyle bir temizlik hareketine girişmek zorunda olmadıkları bir dünya bırakmak için buradayız! Bize katılın, bize kulak verin ve bu bilinçlenme hareketini çevrenize yayın! Dünya bizim evimiz! Evimize sahip çıkıyoruz!" vurgusu yapıldı.

Etkinliğe katılan kalabalık, sahil güvenlik botunun pankartlı geçişinden sonra öğrencilerin atık malzemelerden hazırladıkları robot kollar ve çöp poşetlerini taşımak için tasarlanan robottan da destek alarak kıyıyı temizlediler.

Kaynak: Bültenler