Bahçeşehir'den rekor ödül

04.11.2019 14:08

Dünyanın en büyük robot festivali olarak merkezi Tallinn-Estonya'da bulunan Finlandinya, Amerika, Çin gibi ülkelerde faaliyet gösteren bir robotik organizasyonu olan Robotex International da mühendisler, yöneticiler, öğrenciler biraraya gelerek son teknolojiyi yansıtan inovasyonları öğrenir, birbirlerinden ilham alırlar. Dünya üzerinde 18 ayrı noktada varolan bu organizasyonlarla amaç robot teknolojisini dünya genelinde yaygınlaştırmak ve üreten bir nesil yetiştirmek.

Bahçeşehir Koleji Hatay Kampüsü;ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen ve Tekoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan 61 katılımcı ve 19 proje ile yarışmaya katılarak toplam 11 ödül ile geri döndü.

Bahçeşehir Koleji Hatay Kampüsü – Kampüs Müdürü Sn. Sefer Kaplan yaptığı açıklamada: "Teknoloji, inovasyon ve yaratıcılığın buluştuğu yarışmada toplam 16 kategoride yarışmalar düzenlendi. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden 200 proje ve 800 yarışmacının katıldığı organizasyonda Bahçeşehir Koleji Hatay Kampüsü olarak 3 Türkiye Birinciliği, 3 Türkiye Üçüncülüğü ve 5 jüri özel ödülü almaya hak kazandık. Öğrencilerimiz projelerini hafta içi kulüp saatlerinde, okul sonrası zamanlarda ve haftasonu çalışmalarıyla okulumuz Bilim Merkezinde büyük bir özveri göstererek tamamladılar. Yarışmada emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Biz Bahçeşehir Hatay olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlayan tüm organizasyonların içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler