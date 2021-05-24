Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi törenle açıldı
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Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi törenle açıldı

Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi törenle açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'in ilk fen lisesinin de içinde yer aldığı Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Başakşehir'in ilk fen lisesinin de içinde yer aldığı Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Hayırsever Demiröz ailesi tarafından yapılan eğitim külliyesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Bizim işimiz çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlara yeni eğitim mekanları kazandırmaktır" dedi.

"İŞİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK"

Dev eğitim külliyesinin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim yatırımlarını çok önemsiyorum. Herkesin maddi gücü olabilir. Ancak, herkes hayır yapamaz. Demiröz ailesinin bu yatırımı bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin eğitim alacağı yeni kurumların hayata geçirilmesinin vermiş olduğu mutluluk tarif edilemez. Biz bir çocuğun gülümsemesine hayranız. Bizim işimiz çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlara yeni eğitim mekanları kazandırmaktır" diye konuştu.

"YENİ HİKAYELER YAZILACAK"

Gençlere yönelik beklentilerinin her geçen gün arttığını belirten Bakan Selçuk, "Bir çocuğun hayaliyle beraber dünyanın nasıl güzelleşeceğini çocuklarımıza anlatmalıyız. Yapılan eğitim yatırımları ve çalışmaları toplumumuzun yol haritası olmalıdır. Böyle güzel ve anlamlı eserlerle birlikte çocuklarımız yeni hikayeler yazmak için fırsat buluyor. Yarınlarımız bu eğitim yuvalarında yetişiyor, yetişmeye de devam edecek" şeklinde konuştu.

"GENÇLERE EN BÜYÜK YATIRIM EĞİTİMDİR"

Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi'nin Başakşehir ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yeni eğitim yuvası gözümüzün nuru çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun. İçinde bulunduğumuz yaşam vadisini hayata geçiren Demiröz ailesini yürekten tebrik ediyorum. Hiç şüphe yoktur ki eğitim, en büyük yatırımdır. Değerlerimizi ve kültürümüzü yeni nesillere aktarmanın temelinde de yine eğitim yer almaktadır" İfadelerini kullandı.

"EĞİTİMDE DE ÖNCÜ OLACAĞIZ"

Başakşehirli gençlerin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ülkemizin yarınlarını inşa edecek olan gençlerimize güveniyoruz. Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, Gençlik Oyunları, bilgi evleri ve daha birçok alanda öncü olan Başakşehirimiz, Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi'nin eğitime başlamasıyla birlikte, eğitimde de öncü olacak. Fen lisesinden yurtlara, aile sağlığı merkezinden mescidine kadar birçok özelliği tek çatı altında toplayan ve bu dev projeyi 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan Demiröz ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞAKŞEHİR'İN İLK FEN LİSESİ

Başakşehir'de 47 dönüm arazi üzerinde yükselen Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi'nin bünyesinde 20 derslikli ilk fen lisesi, on ikişer derslikli ilkokul ve ortaokul, 200 kişilik kız ve erkek öğrenci yurtları, huzurevi, aile sağlığı merkezi ve 150 kişilik mescit yer alıyor.


Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi törenle açıldı
Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi törenle açıldı
Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi törenle açıldı
Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi törenle açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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