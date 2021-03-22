Bahçeşehir'deki yoğun trafik Şeffaf Kürsü'ye konu oldu

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan Şeffaf Kürsü programında ilçe sakinlerinin sorularını yanıtlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir'deki TEM otobanına bağlanan yolun kapatılmasıyla ulaşımda yaşanan problemlerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini uyardıklarını belirtti.

Şeffaf Kürsü programında, en çok sorulan sorular arasında Bahçeşehir'de son dönemde yaşanan trafik yoğunluğu oldu. Başakşehirliler, Bahçeşehir'i TEM otobanına bağlayan Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi ve Bahçeşehir yan yolun bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmasından dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.

"İBB'Yİ GEÇEN ALTERNATİF GÜZERGAH KONUSUNDA UYARDIK"

İBB yönetimi tarafından 3 ay boyunca kapalı kalacağı söylenen yol ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Yasin Kartoğlu, "Kapatılan yol, özellikle son bir haftadır şikayet aldığımız yerlerden birisi haline geldi. Bildiğiniz gibi orada İBB yönetimi tarafından bir yol inşaatı başlatıldı. Başakşehir Belediyesi olarak, inşaat başlatılmadan önce ve geçen yıl, alternatif bir güzergah oluşturulmadan çalışmanın başlamaması gerektiği yönünde uyarılarda bulunduk. Kapatılan yola alternatif olarak sunulacak olan yol Avcılar sınırları içerisinde kalıyor. Burası alternatif olarak açılmış olsa hiçbir problem kalmayacak. Bu önerimizi hem geçen yıl hem de yakın bir zamanda İBB'ye ilettik. Maalesef alternatif bir yol açılmadan otoban ile ilgili bağlantınız kesildiği için zor durumda olduğunuzun farkındayım. Başka ilçe sınırları içerisindeki bir yola biz müdahale edemiyoruz. Sizin adınıza da çok üzgün olduğumu belirtmek isterim " dedi.

İLÇE SINIRLARINDAKİ ALTERNATİFLER BİTTİ

Başakşehir Belediyesi olarak mevcut yolun Şahintepe çıkışına kadar olan kısmını bitirdiklerini hatırlatan Başkan Kartoğlu, "Belki sizler de kullanıyorsunuz. Güvercintepe'nin hemen arkasındaki viyadük projesi en son İstiklal Caddesi'ne kadar tamamlandı. Şahintepe'nin arkasında zaten mevcut bir yol var. Sadece Avcılar kısmı kaldı. Burayı da bitirtebilirsek alternatif güzergahımız olacak ve bu trafik problemlerinden hep beraber kurtulmuş olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı