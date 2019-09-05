Bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın (1)
Ersan SAN / İSTANBUL DHABahçeşehir'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
05.09.2019 21:16
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Bahçeşehir'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
------------
-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin müdahalesi
Kaynak: DHA