Bahçeşehir'de ki okullar da temsilciler belirlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeşehir'de ki okullar da temsilciler belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bahçeşehir'de ki okullar da temsilciler belirlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını hızlandıran Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, Bahçeşehir bölgesinde bulunan okulları ziyaret ederek, her okulda birer temsilci belirleme çalışması gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını hızlandıran Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, Bahçeşehir bölgesinde bulunan okulları ziyaret ederek, her okulda birer temsilci belirleme çalışması gerçekleştirdi.

Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, gençlerle yeni dönemde de çeşitli faaliyetler yapmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda ekipler Bahçeşehir bölgesinde bulunan Lise ve ortaokullara giderek temsilci belirleme çalışmalarına başladı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Spor Lisesi'ni ziyaret eden heyet daha sonra Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu'na giderek okul müdürleri ile tek tek görüşerek yapacakları faaliyetleri anlattı. Daha sonra okullarda temsilci belirleme çalışmalara yaparak, temsilcilere yeni eğitim öğretim yılında yapılacak faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Bahçeşehir'de ki okullar da temsilciler belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Demet Özdemir
Spor Cristiano Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Abdullah Avcı Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bahçeşehir'de ki okullar da temsilciler belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 10:22:49. #1.12#