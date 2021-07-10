Son dakika haberi... BAHÇEŞEHİR'DE İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA: 2 YARALI
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Son dakika haberi... BAHÇEŞEHİR'DE İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bahçeşehir'de İranlılar arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bahçeşehir'de İranlılar arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bahçeşehir Gölet'te bulunan restoranın önünde gerçekleşti. İran uyruklu Abolfazl J. Omıd A., Mahmood K., Mohsen M., Reza A., Amın H., Morteza H. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, belinden çıkardığı bıçakla 2 kişiyi bıçakladı. Olay çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kavga eden kişileri gözaltına aldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, grubun sokakta toplandığı, birbirleriyle tartıştıktan sonra kavga ettikleri görülüyor.

Son dakika haberi... BAHÇEŞEHİR'DE İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA: 2 YARALI
Son dakika haberi... BAHÇEŞEHİR'DE İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA: 2 YARALI
Son dakika haberi... BAHÇEŞEHİR'DE İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA: 2 YARALI
Son dakika haberi... BAHÇEŞEHİR'DE İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA: 2 YARALI
Son dakika haberi... BAHÇEŞEHİR'DE İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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