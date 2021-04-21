Bahçeşehir'de heyelan meydana geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Sallar Mahallesinde heyelan meydana geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Sallar Mahallesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında vatandaşların bahçesine giden yol kapandı. Vatandaşlar heyelanın kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Düzce'de aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Bahçeşehir Bölgesinde heyelana neden oldu. 13. Bölge olarak bilinen Sallar mahallesinde meydana gelen heyelan sonrasında vatandaşların bahçesine giden yol kapandı. Yetkilileri arayarak durumu bildiren vatandaşlar, herhangi bir çalışma yapılmamasından şikayetçi oldu. Şikayetlerini ileten vatandaşlar, " Sallar Mahallesi Kalıcı Konutlar 13. Bölge tarafı fındıklığa giden yolumuz heyelan nedeni ile kapandı. Hayati tehlike arz ediyor. Her türlü makama başvuruda bulunduk. Ama kimse dönüş yapmadı" ifadelerini kullanarak heyelanın kaldırılmasını ve fındıklıklarına rahatlıkla gitmek istediklerini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı