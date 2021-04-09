Bahçeşehir'de Canlar Cem Evi'nin temeli atıldı
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Bahçeşehir'de Canlar Cem Evi'nin temeli atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bahçeşehir'de Canlar Cem Evi'nin temeli atıldı

Başakşehir'de hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan Bahçeşehir Canlar Cem Evi'nin temeli, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı törenle atıldı.

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Başakşehir'de hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan Bahçeşehir Canlar Cem Evi'nin temeli, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı törenle atıldı.

Başakşehir'de yeni bir cemevi için inşaat çalışmaları başladı. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek Bahçeşehir Canlar Cem Evi'nin temel atma töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'imize kıymetli bir eseri daha kazandırmak için ilk adımı atıyoruz" dedi. Cem evi bünyesindeki bütün uygulamalara istişare yaparak karar verdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Sonucunda çok güzel bir projeyi ortaya koyduk. Rabbim cem evimizi tamamlayarak içinde güzel vakit geçirmeyi bizlere nasip etsin" değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasını Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım" sözüyle tamamlayan Başkan Kartoğlu, Bahçeşehir Canlar Cem Evi'nin temelini attı.

Cemevi için ilk adım atıldı

2 bin metrekare alana sahip olacak cem evi, zemin üstüne 3 kat olarak inşa edilecek. 456 metrekarelik alanda yükselecek cem evinde; eğitimlerin verileceği 4 derslik, toplantı salonu ve 150 kişilik yemekhane bulunacak. Cem evi bünyesinde 50 araç kapasiteli otopark alanı da yapılacak. - İSTANBUL

Bahçeşehir'de Canlar Cem Evi'nin temeli atıldı
Bahçeşehir'de Canlar Cem Evi'nin temeli atıldı
Bahçeşehir'de Canlar Cem Evi'nin temeli atıldı
Bahçeşehir'de Canlar Cem Evi'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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