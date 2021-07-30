Bahçeşehir'de bir iş yerinde çıkan ve fidanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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Bahçeşehir'de bir iş yerinde çıkan ve fidanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Bahçeşehir'de bir iş yerinde çıkan ve fidanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Bahçeşehir'de bir balık restoranında çıkan ve yanındaki fidanlık alana da sirayet eden yangın söndürüldü.

Bahçeşehir'de bir balık restoranında çıkan ve yanındaki fidanlık alana da sirayet eden yangın söndürüldü.

Esenkent-Bahçeşehir Yolu üzerinde balık restoranı olarak faaliyet gösteren bir binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, iş yerinin yan tarafında bulunan fidanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın mahallinde güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşların ardından söndürülen yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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