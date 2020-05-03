Bahçeşehir'de bando takımı coşturdu

Bahçeşehir Vaditepe'de evde kalanlara moral vermek için bando takımının düzenlediği konserler herkesi coşturdu.

Bahçeşehir Vaditepe'de evde kalanlara moral vermek için bando takımının düzenlediği konserler herkesi coşturdu.

Vaditepe'deki dört bölgede bando takımı, yarım saatlik konserler verdi. Vaditepe 4. Bölge'den başlayan konserde, enstrümanların sesini duyan vatandaşlar balkon ve pencerelere koştu. Bando takımının arka arkaya çaldığı hareketli parçalara vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Bando konseriyle sürpriz yaşayan Bahçeşehirliler, organizasyondan memnun kaldıklarını dile getirdiler.

Kaynak: DHA