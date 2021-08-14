BAHÇEŞEHİR ÇİÇEKLERLE BEZENDİ
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BAHÇEŞEHİR ÇİÇEKLERLE BEZENDİ

BAHÇEŞEHİR ÇİÇEKLERLE BEZENDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

BAHÇEŞEHİR ÇİÇEKLERLE BEZENDİ Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte kentin birçok bölgesinde tırpan, ekim, dikim ve peyzaj çalışmalarına hız verdi.

BAHÇEŞEHİR ÇİÇEKLERLE BEZENDİ Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte kentin birçok bölgesinde tırpan, ekim, dikim ve peyzaj çalışmalarına hız verdi. Müdürlüğe bağlı ekipler, Bahçeşehir Bölgesi girişini sarı çiçeklerle bezeyerek, kartpostallık görüntüler çıkmasını sağladı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir içi başta olmak üzere D-100, D-655 orta refüjler, parklar ve birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarının iyiden iyiye kendisini hissettirdiği dönemde Bahçeşehir bölgesi genelinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, Bölgenin girişine diktikleri sarı çiçeklerle, görsel şölen oluşturdu.

Bağlantı yolunda bulunan refüjlerde gerçekleştirdikleri çiçek dikim çalışmalarıyla bölgeyi rengarenk hale getiren ekipler, bir yandan da mevcut ağaç ve çiçeklerin bakımı için de çapalama ve gübreleme işlemlerini gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha renkli bir Düzce'yi vatandaşlarla buluşturmak adına çiçeklendirme çalışmalarını aralıksız devam ettirecek.

Kaynak: Habermetre

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