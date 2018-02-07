Bahçeşehir Atmaca ile Bölgede Yeşil Alan Korunuyor

Bir süredir tartışma konusu olan ve mahkemeye taşınan Bahçeşehir Gölet bölgesindeki proje ile ilgili Atmaca Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, önemli bilgiler paylaştı.

Bölgede önceden yer alan yürüyüş parkurunun özel bir şirkete ait arazi üzerinde yer aldığını ifade eden Adem Atmaca, sonrasında bu alanın belediye tarafından satın alınarak ihaleye çıkıldığını belirtti. Söz konusu yürüyüş parkurunun izole edilmiş bir şekilde tasarlandığını ve vatandaşların çevreyle bağlantısının olmadığını belirten Atmaca, artık bu yolun hem uzunluğunun hem de peyzaj ve güvenlik seviyesinin arttığını sözlerine ekledi.

PROJENİN YÜZDE 70'I SATILDI

Bölgeye Bahçeşehir Atmaca projesiyle önemli bir yatırım yaptıklarını ifade eden Adem Atmaca, mahkeme sürecinde iki kez inşaatı durdurduklarını ifade etti. Şuan projenin yüzde 40'ını tamamladıklarını da belirten Atmaca, satışlarda ise yüzde 70 oranını yakaladıklarını söyledi.

Atmaca, Ticari alanlar için metrekare fiyatlarının 75 bin ile 17 bin lira arasında, konutlarda ise 6-7 bin lira arasında fiyat aralıkları bulunduğunu ifade etti. Bahçeşehir Atmaca projesinde daire tipleri ise 4+1 olarak belirlendi.