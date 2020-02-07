: Bahçesaraylılar, şehitlerin yasını tutuyor

07.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:45

Bahçesaray halkı, vatandaşları kurtarmak için hayatlarını feda eden şehit asker, korucu ve kurtarma ekiplerinin yasını tutuyor.

İlçe halkı, çığ bölgesinde olumsuz hava koşullarına rağmen canla başla mücadele eden şehit güvenlik görevlileri için derin üzüntü duyuyor.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray İtfaiye Grup Amiri Rıdvan Sami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çığ olayını duyduğunda izindeki tüm personelleri göreve çağırdıklarını söyledi.

İtfaiye aracının bölgeye gidemeyeceğini düşünerek tüm arazi araçlarını kaymakam ve belediye başkanının desteğiyle topladıklarını ifade eden Sami, "Vatandaşların da yardımıyla hemen olay yerine gittik. Çok büyük bir felaketti, sadece iş makinesi görünüyordu. Minibüs tamamen kayıptı. Haber vermemiz üzerine il genelindeki tüm kurtarma ekipleri teyakkuza geçti." dedi.

"Bizim için şehit düştüler"

Sami, bölgede çalışma yapan askerlerin şehit düşmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehit olan tüm asker ve korucularımıza şükran borçluyuz. Allah ailelerine sabır versin. Şehit 3 itfaiyeci arkadaşımız var. 2 tanesinin cansız bedeni çıkarıldı, bir tanesi daha çığ altında bulunamıyor. Onun da bir an önce çıkarılmasını umuyoruz. Çok üzüntülüyüz, milletimizin başı sağolsun. Orada canla başla çalışan asker, korucu, sivil, kurtarma ekiplerine hepsine minnettarız. Şehit düşen askerlerimizin annelerinin ellerinden öpüyorum, Allah sabır versin. Bahçesaraylılar olarak onlara minnet duyuyoruz."

"Üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez."

İtfaiye personeli Musa Taraduş, büyük bir facia atlattıklarını ve çok üzüntülü olduklarını belirtti.

Olay yerine gittiklerinde feci bir manzarayla karşılaştıklarını dile getiren Taraduş, "Çok kısıtlı imkanlarla arama çalışması yaptık. Orada arama yaparken bir ses duydum ve birkaç kez 'sesimi duyan var mı" diye bağırdım. Kar kütleleri fazla olduğu için ses alamıyorduk. Bir mesai arkadaşım şu anda hala orada kar altında, çok üzüntülüyüz. Bu çığda canla başla çalışan 3 arkadaşımızı kaybettik. Üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez." ifadelerini kullandı.

Taraduş, çığ bölgesinde canla başla çalışarak şehit olan asker ve güvenlik korucularına da rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bahçesaraylılardan İsmail Yaşa, olay günü askerlerin ve kurtarma ekiplerinin canla başla çalıştığına tanıklık ettiklerini dile getirerek, "İlk çığda kayıp 2 vatandaşımız vardı onları arıyorlardı. İkinci çığın düşmesinin ardından felaket yaşandı. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Tüm ekiplere ve çevre köylerden gelip çalışmalara katılarak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Askerlerimizden Allah razı olsun, bizler için canlarını feda ettiler. Aileleri haklarını helal etsin." diye konuştu.

"Çığdan çıktıktan sonra asker beni ambulansın olduğu yere çıkardı"

İkinci çığdan kendi imkanlarıyla kurtulan Yusuf Yaşa da arama çalışmaları sırasında çığın aniden nasıl düştüğünü anlattı.

Çığa kapılarak yuvarlandığını belirten Yaşa, "Çığdan kendi imkanımla çıktım, daha sonra bir asker beni ambulansların olduğu yere çıkardı. Tüm askerler, güvenlik korucuları halkımızı kurtarmak için oraya geldi. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Yaşa, ilçe halkı olarak şehit ailelerinin yaşadığı acıyı yüreklerinde hissettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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