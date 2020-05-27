Bahçesaray yolunda mayıs ayında 4 metreyi bulan kar
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Bahçesaray yolunda mayıs ayında 4 metreyi bulan kar

Bahçesaray yolunda mayıs ayında 4 metreyi bulan kar -'Dokuzuncu Gezegen' yolunda kar kalınlığı 4 metreyi buluyor Kışın olumsuz hava koşullarının etkili olması ve aylarca yolunun kapalı kalmasından dolayı 'dokuzuncu gezegen' olarak adlandırılan Van'ın Bahçesaray ilçesi yolunda kış manzaraları...

27.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:33

Bahçesaray yolunda mayıs ayında 4 metreyi bulan kar

-'Dokuzuncu Gezegen' yolunda kar kalınlığı 4 metreyi buluyor

VAN - Kışın olumsuz hava koşullarının etkili olması ve aylarca yolunun kapalı kalmasından dolayı 'dokuzuncu gezegen' olarak adlandırılan Van'ın Bahçesaray ilçesi yolunda kış manzaraları devam ediyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karapet Geçidi'nde mayıs ayının dördüncü haftasına girilmesine rağmen karlar hala erimedi. Yurdun Ege ve Akdeniz bölgelerinde denize girilirken, doğu da halen kıştan kalma görüntüler yaşanıyor. Mayıs ayının dördüncü haftasına girilmesine rağmen yurdun doğusuna yaz halen gelmedi.

Kar kalınlığı yer yer 4 metre

Yılın sekiz ayı kar yağışı alan Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor. Kar yığınları arasında adeta kaybolan yüksek tepelerde yılın her mevsimi kar görmek mümkün. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ise her ihtimale karşı Karapet Geçidi'nde sürekli bir iş makinesi bekletiyor.

Bahçesaray yolunda mayıs ayında 4 metreyi bulan kar

Kaynak: İHA

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