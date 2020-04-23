Bahçesaray yolunda kontrollü ulaşım Van-Bahçesaray karayolu çığ tehlikesi nedeniyle kontrollü ulaşıma açık tutulacağı belirtildi.

Van-Bahçesaray karayolu çığ tehlikesi nedeniyle kontrollü ulaşıma açık tutulacağı belirtildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bahçesaray yolu çığ tehlikesinden dolayı 23 Nisan ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında hergün 08.00 ile 16.00 saatleri arasında trafiğe açık, diğer saatlerde ise kapalı olacaktır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA