Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı
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Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldıVAN- Bahçesaray kara yolu, birkaç noktaya çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı

VAN- Bahçesaray kara yolu, birkaç noktaya çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, yolun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın bazı bölgelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı da bazı ilçelerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Yılın büyük bölümü kar, tipi ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapalı olan Bahçesaray kara yolunun birkaç noktasına ise çığ düştü. Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapatılan yolun temizlenip, yeniden açılması için çalışma başlattı. Bazı sürücüler ise kapalı olduğunu bilmeden girdiği yoldan geri döndü. Bahçesaray'a ulaşım, Hizan üzerinden sağlanıyor.

Mardin'den gelen ve Bahçesaray'a imam olarak atanan Nizar Demir (21), yol kapalı olduğu için ilçeye gidemediklerini belirterek, "Yolun çığ nedeniyle kapalı olduğunu söylediler. Biz de dönüp Hizan üzerinden gitmeye çalışacağız. Orada da neyle karşılaşacağımız bilmiyoruz. Yarın göreve başlamam gerekiyor" diye konuştu.

Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı
Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı
Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı
Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı
Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı
Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı
Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı
Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı
Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı
Bahçesaray yoluna çığ düştü; trafiğe kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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