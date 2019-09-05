Bahçesaray Kaymakamı Öztabak göreve başladı

05.09.2019 09:59

VAN (İHA) – Sivas'ın Divriği Kaymakamlığı'ndan Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı'na atanan Muhammet Öztabak göreve başladı.



2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Sivas'ın Divriği Kaymakamlığı'ndan Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı'na atanan Muhammet Öztabak ilçeye gelerek göreve başladı. Göreve başlayan Kaymakam Özbatak'ın ilk ziyaretçileri AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Ak Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve bazı partiler oldu. Sıcak bir ortamda geçen ziyaret, hayırlı olsun temennisiyle sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA