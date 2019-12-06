: Bahçesaray'ın satranç taşı ustası Ali Yaba

06.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:16

Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak, yörede gencinden yaşlısına çok sayıda kişinin satranç oynadığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 69 yaşındaki Ali Yaba, yarım asırdır şimşir ağacından satranç taşı yapıyor.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Cevizbelen Mahallesi'nde yaşayan Yaba, boş zamanlarını satranç oynayarak değerlendiren yöre halkı için satranç taşları hazırlıyor.

Tahta ve demirden tasarlanan tezgahta, gelenekse yöntemlerle şimşir ağacı dallarından satranç taşları yapan Yaba, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.

Bıçak ve demirin keskin ucuyla ağaç dallarını rendeleyerek şekil veren Yaba, 10 günde hazırladığı satranç takımını satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Bu mesleğin kaybolmasını istemiyorum"

Yaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleği sayesinde kendisini zinde hissettiğini belirterek, "Köyümüzde eskiden iki hane hariç her evde bu tezgahtan vardı. Herkes o zamanlarda bu tezgahta çalışarak büyük paralar kazanıyordu. Şimdi kimse kullanmıyor, bu meslek bitti. Ama ben şimdiye kadar terk etmedim." dedi.

Dede mesleğinin kaybolmak üzere olmasının kendisini üzdüğünü belirten Yaba, şunları dile getirdi:

"Bu mesleği şimdi yapan yok. Gençler de batı illerine çalışmaya gidiyor, bu işi yapmıyor. Ben köyde kaldım ve bu işi yapmaya devam ediyorum. Önceki yıllarda bir satranç takımı yapana kadar 10 kişi daha sipariş veriyordu. Şimşir ağaçlarında yapılan taşlar hem sağlam hem de daha ağırdır. İnsanlar almak için bazen sıra bulamıyordu. Bir kişiye bir takım veriyordum, arkasında 2 ya da 3 kişi daha geliyordu. Çok istiyorlardı. Bu tezgahı asla terk etmeyeceğim. Ölene kadar bu mesleği sürdüreceğim."

Yaba, destek verilmesi durumunda mesleği gençlere de öğretmek istediğini ifade ederek, "Böyle giderse bu meslek de bitecek. Keşke bitmese. Eğer destek verilirse gençlere bu mesleği öğretsem çok memnun olurum. Bu mesleğin kaybolmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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