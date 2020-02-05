: Bahçesaray'daki çığ felaketi için gönderilen ekip askeri uçakla Van'a geldi (2)

05.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:43

Ankara'dan, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ için gönderilen arama kurtarma ekibini getiren uçak, Jandarma Asayiş Filo Komutanlığına indi.

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanların kurtarılması için Ankara'dan Koca Yusuf adlı uçakla gönderilen 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile bir araç, Van'a geldi.

Ekiple aynı uçakta Van'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Filo Komutanlığında hazır bekletilen helikopterle çığ bölgesine gitti.

JAK ve AFAD'ın arama kurtarma ekipleri ile dedektör köpekler de komutanlıkta bekletilen midibüslerle olay yerine gönderildi.

Kaynak: AA

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