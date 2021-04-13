BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ
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BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bir süredir güneşli havanın etkili olduğu kentte, dün gece yarısı sıralarında kar yağışı başladı. Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde ye yer 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarla özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Durumdan haberi olmayan bazı öğrenciler, sabah okullarına gitti. Okulların tatil olduğunu öğrenen öğrenciler, yeniden evlerinin yolunu tuttu.

BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ
BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ
BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ
BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ
BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ
BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ
BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ
BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ
BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ
BAHÇESARAY'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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