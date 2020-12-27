Bahçesaray'da yolların ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu
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Bahçesaray'da yolların ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu

27.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:05

Bahçesaray'da yolların ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu Van'nın Bahçesaray ilçesi ve bağlı kırsal mahallelerin yolu ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu.

Bahçesaray'da yolların ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu

VAN - Van'nın Bahçesaray ilçesi ve bağlı kırsal mahallelerin yolu ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu.

Bahçesaray ilçesine bağlı kırsal mahelle yollarının açılması için Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı karla mücadele ekipleri ile Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bahçesaray Belediyesine bağlı ekipler ise bütün iş makineleriyle sefer olarak 7/24 saat karla mücadele mesaisine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçede kapalı mahalle ve mezra yolu kalmadı.

Bahçesaray'da yolların ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu
Bahçesaray'da yolların ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu
Bahçesaray'da yolların ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu
Bahçesaray'da yolların ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK

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