Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi
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Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi

Çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi Arama kurtarma ekibinin uçaktan inişi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ çalışmalarına katılmak üzere gelen ekipleri taşıyan askeri uçak, Van Havalimanına indi.

05.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:57
Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi

Çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi

Arama kurtarma ekibinin uçaktan inişi VAN - Van'ın ilçesinde yaşanan çığ çalışmalarına katılmak üzere gelen ekipleri taşıyan askeri uçak, Van Havalimanına indi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi
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