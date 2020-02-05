Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi
Çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi Arama kurtarma ekibinin uçaktan inişi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ çalışmalarına katılmak üzere gelen ekipleri taşıyan askeri uçak, Van Havalimanına indi.
05.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:57
Çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi
Arama kurtarma ekibinin uçaktan inişi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ çalışmalarına katılmak üzere gelen ekipleri taşıyan askeri uçak, Van Havalimanına indi.
Kaynak: AA