Bahçesaray'da trafik kazası; 1 ölü, 1 yaralı

Bahçesaray'da trafik kazası; 1 ölü, 1 yaralı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

08.09.2019 16:35
Bahçesaray'da trafik kazası; 1 ölü, 1 yaralı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan çeşme mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 NL 003 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenden dolayı yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında Mustesin Ayna ise olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan oğlu Metin Ayna ise yaralandı. Yaralı Metin Ayna, ambulansla kaldırıldığı Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - VAN

Kaynak: İHA
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