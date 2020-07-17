Bahçesaray'da simental ırkı hayvan yetiştiriciliği yaygınlaşıyor Bahçesaray'da simental ırkı hayvan yetiştiriciliği yaygınlaşıyor Van'ın Bahçesaray ilçesinde Nevzat Ayhan tarafından yüzde 40 hibeyle satın alınan simental büyükbaş hayvanlarla ilçede yerli ırkın dışında diğer cins hayvan yetiştiriciliği de yaygınlaştı.

Bahçesaray'da simental ırkı hayvan yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde Nevzat Ayhan tarafından yüzde 40 hibeyle satın alınan simental büyükbaş hayvanlarla ilçede yerli ırkın dışında diğer cins hayvan yetiştiriciliği de yaygınlaştı.

Bahçesaray ilçesinde yaşayan Nevzat Ayhan (66), ilçede yerli ırk dışında son zamanlarda Türkiye'de de tercih edilen simental ırk yetiştiriciliğini yapmaya karar verdi. Bahçesaray'ın bu konuda elverişli iklime sahip olduğu önerisi üzerine bankadan aldığı krediyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunan Ayhan, başvurunun kabul edilmesiyle yüzde 40 hibeyle 10 simental ırk büyükbaş hayvan aldı. 600 metrekarelik kapalı alanda yetiştiricilik yapan Ayhan, bu hayvanlardan 7 de buzağı elde etti. Buzağıların büyümesinin ardından bu hayvanlardan elde ettiği sütle de peynir üretimine başlayan Ayhan, besicilerin simental ırk hayvan yetiştiriciliği yapmasını önerdi.

İHA muhabirine konuşan besici Nevzat Ayhan, yüzde 40 hibeyle aldığı hayvanlardan çok memnun olduğunu belirtti. Ayhan, "Bankadan kredi çektim, daha sonra büyükbaş yetiştiriciliği için müracaat ettik. Yüzde 40 hibeyle inekleri aldık. Büyükbaş yetiştiriciliği konusunda memnunuz ve bunu geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bahçesaray'da büyükbaş yetiştiriciliğinde hep yerli hayvan besleniliyor. Bunlar Bahçesaray'da ilktir. İneklerin buzağıları oldu. Buzağılar büyüdüğü için artık sütten kestik ve bu sütten de peynir yapımına başladık. Bizden sonra ilçede yabancı cins büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygınlaşmaya başladı" dedi.

Kaynak: İHA