Bahçesaray'da rahatsızlanan gencin imdadına sağlık helikopteri yetişti
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Bahçesaray'da rahatsızlanan gencin imdadına sağlık helikopteri yetişti

06.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:07
Bahçesaray'da rahatsızlanan gencin imdadına sağlık helikopteri yetişti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan genç, sağlık helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan genç, sağlık helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Bağırsak perforasyonu geçiren 19 yaşındaki Alişan Aytaç'ı, yakınları Bahçesaray Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanın, burada yapılan müdahalenin ardından helikopter ambulansla Van'a sevk edilmesine karar veren doktorlar, durumu Van'daki sağlık ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından görevlendirilen sağlık helikopteri, Aytaç'ı ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Hasta, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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