Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi
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Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

04.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:24
Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi

'ın ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet , AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"Bize ilk gelen bilgi o yönde. Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Yoğun kar ve tipi etkili."

Kaynak: AA
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