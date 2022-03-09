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Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir mahallenin yolu kapandı.

VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir mahallenin yolu kapandı.

Bölgede iki günden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi, Bahçesaray'da yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Özbeyli Mahallesi yolunun 15. kilometresine çığ düştü.

Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yoldaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bir süre çalışma yapan ekipler, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmalara ara verdi.

Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü

Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü

AA / Necat Hazar - Güncel

kar, Van, Güncel, Haberler

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