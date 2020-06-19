Bahçesaray'da korona virüs gölgesinde Cuma namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçesaray'da korona virüs gölgesinde Cuma namazı

Bahçesaray'da korona virüs gölgesinde Cuma namazı Van'ın Bahçesaray ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cemaat mesafeli Cuma namazı kıldı.

19.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:32

Bahçesaray'da korona virüs gölgesinde Cuma namazı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cemaat mesafeli Cuma namazı kıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren cemaatle namaz kılınmıyordu. Normalleşme adımları kapsamındaki tedbirler çerçevesinde vatandaşlar cuma namazı için bu hafta da sosyal mesafeli saf tuttu. Evlerinde abdest alan, maske takan ve seccadesini getiren vatandaşlar, ilçe merkezine akın etti. Burada görev alan sağlık ekipleri alana geçen vatandaşın ateşini ölçerken, emniyet ekipleri de seccade kontrolü yaptı. Vatandaşlar sosyal mesafeli cuma namazı idrak ederek alandan ayrıldı.

Cuma namazını kılmak için alana gelen cemaat, eskisi gibi camilerde saf tutarak namaz kılma özlemi yaşadıklarını söyledi.

Bahçesaray'da korona virüs gölgesinde Cuma namazı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı Haber
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Haber
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi ekledi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Emre Kınay Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Serdar Aziz Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Türk Milli Bursa
Şu an buradasınız: Bahçesaray'da korona virüs gölgesinde Cuma namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 23:05:04. #1.15#
title