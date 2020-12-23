Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları (2)
23.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:11
Kar küreme aracının kar temizleme çalışması AA muhabirinin anonsu Karlı yolda ilerlemeye çalışan araç Vatandaşlar ile röportaj VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Kar küreme aracının kar temizleme çalışması
AA muhabirinin anonsu
Karlı yolda ilerlemeye çalışan araç
Vatandaşlar ile röportaj VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar