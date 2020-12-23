Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları (2)
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Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları (2)

23.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:11

Kar küreme aracının kar temizleme çalışması AA muhabirinin anonsu Karlı yolda ilerlemeye çalışan araç Vatandaşlar ile röportaj VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Kar küreme aracının kar temizleme çalışması

AA muhabirinin anonsu

Karlı yolda ilerlemeye çalışan araç

Vatandaşlar ile röportaj VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. (2)

Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları (2)
Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları (2)
Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları (2)
Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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