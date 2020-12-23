Başkale'de karla mücadele çalışmaları
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Başkale'de karla mücadele çalışmaları

23.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:34

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Yoğun kardan dolayı 22 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı ilçede, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 sandimetreye ulaştı.

Güne karla uyanan vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de ulaşımın aksamaması ve vatandaşların sorun yaşamaması için kaldırımları temizledi, caddelerde ve mahalle yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Başkale'de karla mücadele çalışmaları
Başkale'de karla mücadele çalışmaları
Başkale'de karla mücadele çalışmaları
Başkale'de karla mücadele çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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