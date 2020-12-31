Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kadının imdadına sağlık helikopteri yetişti
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Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kadının imdadına sağlık helikopteri yetişti

31.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:34
Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kadının imdadına sağlık helikopteri yetişti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, rahatsızlanan kadın sağlık helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, rahatsızlanan kadın sağlık helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Gülnaz Sevdalı'yı Van-Bahçesaray kara yolunun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastanın Van'a sevkinin Bahçesaray yolunun çığ tehlikesine karşı kapatılması nedeniyle sevkinin mümkün olmaması üzerine İl Sağlık Müdürlüğünden yardım istendi.

Bunun üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından görevlendirilen sağlık helikopteri, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Hasta, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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