Bahçesaray'da eğitime kar engeli
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Bahçesaray'da eğitime kar engeli

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

27.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:46
Bahçesaray'da eğitime kar engeli

'ın ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde de eğitime bir günlük ara verilmişti.

Kaynak: AA
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