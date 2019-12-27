Bahçesaray'da eğitime kar engeli
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde de eğitime bir günlük ara verilmişti.